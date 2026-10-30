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Co zpřístupní ceny bytů? Rychlejší výstavba a využití opuštěných areálů

Domácí | Lounge – pořad iDNES.tv
Více stavět, zrychlit povolování a proměnit opuštěné areály v živé městské čtvrti. Cestu k dostupnějšímu bydlení v debatě iDNES Lounge popsali Jiří Nouza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Jakub Dobrý ze společnosti CORWIN, Jan Hasík z PURPOSIA Group a Jiří Vančura z Trinity Bank. Upozornili však, že nižší náklady na stavbu ještě automaticky neznamenají levnější byty.
video: iDNES.tv
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