iDNES Lounge: Pangeo tours z Budějovic je cestovní kancelář s hotelbusy
5. 8. 2026 16:06 Domácí | iDNES LOUNGE
Cestování, to může být také životní styl, opravdové objevování a poznávání kultur a také krajiny, třeba daleko v Jižní Americe nebo Africe. Se svými hotelbusy takhle svět už 35 let objíždí Jaroslav Michal, spoluzakladatel společnosti Pangeo tours z Českých Budějovic. Právě on byl další hostem podcastu. „Jsme taková specifická cestovka, dalo by se říct, že jsme jedna rodina s našimi klienty,“ vypráví.
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iDNES Lounge: Pangeo tours z Budějovic je cestovní kancelář s hotelbusy
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