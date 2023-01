VIDEO: Iglú pro bezdomovce přibývá. Přístřešky jsou k dispozici i zdrogovaným Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Iglú pro bezdomovce přibývá. Přístřešky jsou k dispozici i zdrogovaným

Zachraňovat životy bezdomovců, kteří by jinak za velkých mrazů umrzli, pomáhají už několik let polyetylenová iglú. Jako první v kraji je pořídila charitativní organizace Naděje v Roudnici nad Labem, která je používá už pět let. Později přibyly i v Ústí a Litoměřicích a od letoška budou sloužit také v Mostě.

video: iDNES.tv