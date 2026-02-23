Pavel jmenoval Červeného ministrem životního prostředí, vláda je kompletní

Prezident Petr Pavel jmenoval kandidáta Motoristů sobě Igora Červeného ministrem životního prostředí. Vláda Andreje Babiše, která vznikla po říjnových volbách do Sněmovny ze zástupců ANO, SPD a Motoristů sobě, je tak kompletní. „Jsem rád, že se koalice shodla na jménu kandidáta,“ řekl prezident Pavel.
