Novým nejvyšším státním zástupcem je Igor Stříž, řekla Benešová

Jak napsaly koncem června Lidové noviny, premiér Andrej Babiš Střížovu nominaci odmítal. Dokonce údajně Benešové řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana. Zdrženlivě výběr nového nejvyššího státního zástupce komentoval prezident Miloš Zeman. „Já jenom vím, že pan Stříž byl doporučen předchozím nejvyšším státním zástupcem, to znamená Pavlem Zemanem. No a jestliže plní ministryně měla určitý konflikt s Pavlem Zemanem, pak jako prognostik per analogiam se mohu domnívat, že bude-li pan Stříž přijat, může mít konflikt i s touto osobou,“ prohlásil prezident.

video: ČTK