Operace selhávajícího srdce v IKEM. Pomůže vložená mechanická pumpa
2. 9. 2026 0:06 Domácí
Statisíce Čechů trpí srdečním selháním - jejich biologická pumpa nestíhá přečerpávat dostatek krve. Pokud přestanou zabírat léky a stav pacientů se výrazně zhorší, ošetřující lékaři by je měli poslat do specializovaných center, kde odborníci mohou navrhnout voperování funkčního srdce od dárce nebo mechanické pumpy. Takovou mchanickou srdeční podporu dostal i pacient na videu. Operoval jej přednosta pražské Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka.
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