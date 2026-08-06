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Indiana Jones po Česku. V Těšeticích na Znojemsku odkrývají dlouhé domy z neolitu

Domácí
Archeologové z Masarykov univerzity se na Znojemsku přesunuli na novou polohu s názvem Amerika.
video: iDNES.tv
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