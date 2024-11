VIDEO: INDUSTRIAL: První matraci do auta vyřezal nožem. Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vystudoval sice právnickou fakultu, ale nikdy se právu nevěnoval. Jaromíra Uxu to totiž vždy táhlo do přírody, do hor a k designu. Ještě před covidovou vlnou zájmu o nezávislé cestování rozjel výrobu matrací, které si pořizují lidé do osobních aut.

video: iDNES.tv