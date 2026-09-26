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Česká zbrojovka? To je mladá raketa s 90ti letou zkušeností, říká její technický ředitel

Domácí
Zbraň zahřejí na několik set stupňů, vzápětí ji ochladí, zasypou pískem, zmrazí na minus padesát nebo z ní během jediného dne vystřelí deset tisíc ran. Česká zbrojovka Uherský Brod letos slaví devadesát let, její technický ředitel Radek Hauerland ji však za žádnou stárnoucí dámu nepovažuje. „Je to mladá raketa s 90ti letou zkušeností,“ říká v podcastu Industrial.
video: iDNES.tv
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