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Infekční oddělení v jiném světle. Lékař natočil film

Domácí
Když na škole přemýšlel o tom, čím by jednou rád byl, napadlo ho, že zkusí filmovou tvorbu. Natáčení videí Martina Vincense zajímalo vždy. Ale nakonec plány přehodnotil a rozhodl se pro medicínu. Dnes je lékařem na infekčním oddělení jihlavské nemocnice. Jako infektolog svou profesi i zálibu ve filmech spojil netradičním způsobem dohromady.
video: MartinVincensFilms
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