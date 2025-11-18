Infocentrum Hradec Králové otevírá multimediální expozici PETROF Museum

Domácí
V Infocentru Hradec Králové otevírají novou trvalou multimediální expozici PETROF Museum, která propojí historii, hudbu a moderní technologie. Výstava ve dvou patrech infocentra přiblíží více než 160letou historii hradecké rodinné firmy Petrof a výrobu klavírů. Oblibu si získá audiovizuální prvek, kdy návštěvník usedne ke klavíru a vše co zahraje, se v reálném čase přetváří do výtvarné podoby promítané na velkoplošné obrazovce před ním.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:39

Infocentrum Hradec Králové otevírá multimediální expozici PETROF Museum
Domácí
18. 11. 2025 16:58
00:50

Influenceři se poprali při nástupu do letadla v Nigérii
Zahraniční
18. 11. 2025 16:36
01:18

Rusofobie v Polsku vzkvétá, reaguje Kreml na obvinění ze sabotáže na železnici
Zahraniční
18. 11. 2025 16:14
00:32

Cestující napadl nožem taxikáře na letišti v Indii
Zahraniční
18. 11. 2025 15:40
01:29

Dálniční most u Napajedel prochází zatěžkávací zkouškou
Domácí
18. 11. 2025 14:58
00:58

Řidič nedobrzdil a napasoval auto pod návěs kamionu
Domácí
18. 11. 2025 14:44
01:45

Sedmnáctiletá dívka napadla v metru muže
Krimi
18. 11. 2025 14:40
01:52

Zvrat ve Zrádcích. Mia není tím, za koho se vydává
Společnost
18. 11. 2025 14:16
00:24

Policisté vtipně učí, jak rozpoznat prosbu o pomoc
Domácí
18. 11. 2025 14:12
00:56

Zatopená thajská restaurace láká davy, hosté jí mezi rybami
Zahraniční
18. 11. 2025 14:04
04:07

Za brutální vraždu starosty potvrdil soud exmanželce a jejímu nevlastnímu bratrovi dvacetileté tresty
Krimi
18. 11. 2025 14:02
02:35

Věřím, že zvítězí pravda a láska, prohlásila před soudem žena viněná z účasti na brutální vraždě exmanžela
Krimi
18. 11. 2025 14:00
01:10

Uklízečka Jana se svlékla v nahé seznamce, aby našla muže pro podzim života
Domácí
18. 11. 2025 13:30
03:22

Nejlepší prevence proti žloutence je časté mytí rukou a očkování
Domácí
18. 11. 2025 13:18
31:21

Diamantový podcast: Diamanty zítřka. Od šperků ke kvantovým počítačům
Domácí
18. 11. 2025 13:18
02:19

Mrtvé pohřbívají mezi paneláky. Rusko změnilo Kosťantynivku v zónu zkázy
Zahraniční
18. 11. 2025 13:16
01:36

Zákroky brankáře Jiřího Patery z Vancouveru v utkání proti Floridě
Sport
18. 11. 2025 13:10
01:24

Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran
Domácí
18. 11. 2025 12:58
00:28

Magický klobouk mluví za slavného spisovatele
Domácí
18. 11. 2025 12:30
00:37

Slovenský pilot dostal za pašování drog osm a půl roku vězení
Krimi
18. 11. 2025 12:24

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.