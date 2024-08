VIDEO: Informativní důchodová aplikace IDA Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Informativní důchodová aplikace IDA

Česká správa sociálního zabezpečení přišla v létě 2021 s internetovou důchodovou aplikací IDA, která umí lidem spočítat výši důchodu a sdělí, kdy přesně do něj půjdou. Služba má velký úspěch. Zaznamenala už přes milion přihlášení. Pro některé Čechy je aktuální zjištění, kolik by teď brali, pokud by šli do penze, šok. Pro jiné překvapivé zjištění.

video: ČSSZ