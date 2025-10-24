Natáčejí vlogy i unboxing ústavy. Poslanci z generace Z sdílejí politiku na Instagramu
24. 10. 2025 15:32 Domácí
Zatímco starší poslanci se drží tiskových zpráv a formálních projevů, nová generace vtrhla do Sněmovny s mobilem v ruce. Na sociálních sítích ukazují, jak vypadá první den poslance, co skrývá uvítací taška nebo co mají v kanceláři. Pro zkušené poslance může být podobná komunikace na hraně, nová generace ji bere jako samozřejmost.
