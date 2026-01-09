Instruktor autoškoly natáčí populární videa

Domácí
Autoškolu provozuje od roku 1998. Chce, aby se jeho žáci poučili z chyb. Před šesti lety se proto rozhodl k hodinám teorie a praktickým jízdám připojit i videoobsah, který začal zveřejňovat na YouTube. „Na kulturu jízdy u nás nikdo nekouká,“ mrzí Lukáše Stejskala.
video: Lukáš Stejskal
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:42

Bílý dům se postavil za imigrační agenty po smrtelné střelbě v Minnesotě
Zahraniční
9. 1. 2026 14:00
00:41

V šestačtyřiceti je žena v super kondici, vděčí za to pár trikům
Lifestyle
9. 1. 2026 13:54
00:26

Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci
Krimi
9. 1. 2026 13:46
00:34

Má jen jednu nohu a žádné ruce, přesto žena vše sama zvládá na jedničku
Lifestyle
9. 1. 2026 13:22
00:25

Žena zbloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu krajským městem
Krimi
9. 1. 2026 13:08
02:40

Instruktor autoškoly natáčí populární videa
Domácí
9. 1. 2026 13:00
00:52

Evropa musí brát Grónsko vážně, jinak zasáhnou Spojené státy, říká Vance
Zahraniční
9. 1. 2026 12:46
00:34

Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Domácí
9. 1. 2026 12:40
01:51

Na pražském Staroměstském náměstí likvidovali vánoční strom
Domácí
9. 1. 2026 12:18
01:46

Pod srnkou se na Labi prolomil led, pomoc potřebovala i labuť
Krimi
9. 1. 2026 12:10
01:07

Americký viceprezident podporuje sílící protesty v Íránu
Zahraniční
9. 1. 2026 12:06
01:10

Lyžování na Montmartru? Sníh proměnil Paříž v horské středisko
Zahraniční
9. 1. 2026 11:56
01:47

Nasněžilo a v Praze kolabuje doprava
Domácí
9. 1. 2026 11:30
01:11

Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde
Krimi
9. 1. 2026 11:28
02:53

Nebezpečný útěkář z Bohnic před soudem. Žalobkyně ho chce nechat vyhostit z Česka
Krimi
9. 1. 2026 11:12
00:27

Pardubice už nebude hyzdit ostudné torzo Brány borců, začala její oprava
Domácí
9. 1. 2026 10:58
01:12

Trump se setká s opozičnicí Machadovou. Nobelovku by od ní přijal
Zahraniční
9. 1. 2026 10:46
00:55

Střelbu agentů ICE v Minneapolisu zachytili lidé z několika úhlů
Zahraniční
9. 1. 2026 10:08
32:34

Komunisti jsou jako škvoři pod kamenem, říká Sokol k zákazu propagace
Rozstřel
9. 1. 2026 10:00
01:27

Převrácený kamion zablokoval D6 za Prahou
Domácí
9. 1. 2026 10:00

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.