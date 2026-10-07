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V Praze začala globální protidrogová konference Interpolu

Domácí
V hlavním městě v úterý odstartovala jedna z nejvýznamnějších mezinárodních policejních akcí v historii České republiky. Přes 400 bezpečnostních expertů z více než stovky zemí světa se v Praze sjelo na třídenní konferenci Interpolu, aby společně koordinovali boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, rychle se měnícím drogovým trhům a novým pašeráckým trasám.
video: iDNES.tv
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