Interval pro třetí dávku se zkrátí od 50 let věku na pět měsíců, potvrdil Babiš

Ministerstvo zdravotnictví příští a přespříští týden zkrátí interval pro třetí dávku vakcíny proti covidu na pět měsíců pro lidi starší 55 let, potažmo už od 50 let věku. Ve čtvrtek to řekl premiér v demisi Andrej Babiš.

video: iDNES.tv