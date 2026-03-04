Írán nechce krátkou válku, chce, aby to nepřátele bolelo, míní expert
4. 3. 2026 15:00 Domácí
Světem otřásá konflikt, který o víkendu rozpoutaly Spojené státy Americké spolu s Izraelem útokem na Írán. Do studia přišel okomentovat současné dění spolupracovník serveru Lidovky.cz a expert na Blízký východ Břetislav Tureček. Komentátory Štěpána Hobzu a Zbyňka Petráčka pak doplnil Marek Hudema, který se předčasně vrátil z dovolené repatriačním letem z Ománu.
