Italské letouny podnikly průzkumný let nad Českým Švýcarskem

Dvě letadla s velkokapacitními nádržemi z Itálie se ve čtvrtek zapojí do hašení požáru v Českém Švýcarsku. Po středečním příletu do Česka absolvovala servis a pozdě odpoledne poprvé prolétla nad jezerem Milada, odkud budou nabírat vodu. To bude od čtvrtka pro veřejnost uzavřené.

video: Petr Bílek, Hasičský záchranný sbor ČR