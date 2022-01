VIDEO: Piráty dál povede Bartoš, porazil tři soupeře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Piráty dál povede Bartoš, porazil tři soupeře

Piráti rozhodli, že je dál povede vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. V děkovací řeči po znovuzvolení řekl, že mu jde o to, aby Piráti naplnili svou prací to, co deklarovali při vstupu do vlády. „Aby bylo více svobody a méně buzerace a já můžu za sebe říci, že se za to zase porveme, jako jsme to udělali vždycky, jako to děláme 12 let,“ řekl Bartoš.

video: Piráti