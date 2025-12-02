Za Pavlem přišel i první z kandidátů SPD Bednárik, který má vést ministerstvo dopravy
2. 12. 2025 13:38 Domácí
Jako poslední z kandidátů na Hrad dorazil Ivan Bednárik, kterého hnutí SPD nominovalo na pozici ministra dopravy. Na začátek se Bednárik omluvil za svoji češtinu s tím, že mluví česky teprve měsíc, ale že to vylepší. Bývalý generální ředitel Českých drah kvůli nominaci do vlády oznámil minulý týden rezignaci na funkci generálního ředitele Železnice Slovenské republiky. Pavel zahájil sérii konzultací s kandidáty minulý týden a pokračovat v nich bude ve čtvrtek.
