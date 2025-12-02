Bednárik omlouval na Hradě svou češtinu, mluví jí měsíc. Zažádá i o občanství
2. 12. 2025 13:38 Domácí
Kandidát do vlády na ministra dopravy Ivan Bednárik překvapil po setkání s prezidentem Petrem Pavlem tím, že omlouval svou češtinu. „Promiňte, pokud přemýšlím nad správnými slovy. Česky mluvím tak maximálně měsíc. Takže já slibuju, že to bude lepší a lepší, prostě chce to jenom praxi,“ slíbil Bednárik. Prezidenta Pavla podle svých slov překvapil i tím, že už má v šuplíku i připravenou i žádost o české občanství, i když to není podmínkou, aby mohl být ministrem dopravy jmenován.
00:36
