Pilip: Lidi nezajímá, kdo za to může, ale co s tím vláda udělá

Česko zažívá největší pád životní úrovně v historii. Inflace dosahuje až ke 14 procentům a ještě poroste. Podle bývalých ministrů financí Pilipa a Pilného je to i důsledek hospodaření předchozí vlády. Současná vláda by prý měla více dát najevo, že chce ekonomickou situaci řešit. Podle Ivana Pilipa lidi brzy přestanou řešit, kdo za to může, ale co s tím současná vláda udělá.

video: CNN Prima News