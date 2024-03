VIDEO: Prodal byt, vybral úspory a koupil za ně staré housle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prodal byt, vybral úspory a koupil za ně staré housle

Od chvíle, kdy vzal houslový virtuos a hudební pedagog Ivan Ženatý poprvé do rukou housle, uplynulo více jak 55 let. Za tu dobu dobyl přední světová pódia a nahrál nespočet koncertů, které vzbudily nadšený ohlas u jeho posluchačů i hudebních kritiků. Během své sólové kariéry zkusil nejedny mistrovské housle. Ty nejlepší nástroje světa přitom pocházejí z Itálie a doba jejich vzniku spadá do 18. století. Jeden takový výjimečný nástroj si před časem také pořídil. Aby na něj měl, musel tehdy prodat byt v Praze a ještě k tomu vybrat veškeré úspory. Housle mají speciální futrál, kde má stále při ruce teploměr a vlhkoměr, aby měl jistotu, že má jeho mistrovský nástroj optimální klima. Koncertuje po celém světě. Když cestuje, bere si housle sebou do letadla. Nejde-li to jinak, koupí jim speciální letenku. Dříve měl housle půjčené ze Státní sbírky hudebních nástrojů, která schraňuje smyčcové nástroje špičkové kvality a dále je svěřuje pouze významným českým umělcům. Přestože to byly velice kvalitní a cenné housle, svůj nynější nástroj považuje virtuóz Ivan Ženatý za nepřekonatelný a tomu odpovídá také péče, kterou jim věnuje.

video: iDnes.tv, Martin Chamer