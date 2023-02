VIDEO: Jabloňové sady mizí. Ovocnáře válcují jablka z Polska Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jabloňové sady mizí. Ovocnáře válcují jablka z Polska

Ovocnáři na východě Čech likvidují desítky hektarů sadů kvůli levným jablkům z dovozu. Pěstování se jim už nevyplatí. Může za to levná produkce z Polska, která se už před lety nahrnula do Evropy, když svá jablka Poláci nesměli dovážet do Ruska.

video: iDNES.tv