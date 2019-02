VIDEO: Tendr na dostavbu Dukovan předpokládáme na rok 2020, řekl Míl Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tendr na dostavbu Dukovan předpokládáme na rok 2020, řekl Míl

Přetahovaná o stavbu nového bloku jaderné elektrárny v Česku, kde jde o stovky miliard korun, vstupuje do nové fáze. „Nový jaderný zdroj přesahuje toto volební období a není hračkou jedné vlády,“ prohlásil premiér Andrej Babiš. Stát by měl uzavřít smlouvu s ČEZ, který by mu umožňoval kontrolovat výstavbu a také elektrárnu převzít. To je lepší než než vládní garance.

video: iDNES.cz