Jak bude vypadat nový superpavilon olomoucké fakultní nemocnice

Slavnostním poklepáním na základní kámen nového ústředního pavilonu B se začala psát nová epocha historie olomoucké fakultní nemocnice. Do budovy za více než čtyři miliardy, v níž najde zázemí řada klinik a rozšíří se do ní i urgentní příjem včetně několika operačních sálů, by první pacienti mohli vejít v polovině roku 2028.

video: FNOL