Jak funguje život. Markeťačka a biolog rozjeli nový podcast

Spoluzakladatelka Forendors Denisa Hrubešová a buněčný biolog Adam Obr mají jasno v jedné věci: život je příliš fascinující na to, aby se o něm mlčelo. Proto založili podcast Jak funguje život. „Velké věci často začínají u těch nejzákladnějších čtyř pilířů: spánek, strava, stres a pohyb,“ říkají tvůrci podcastu v rozhovoru pro iDNES.cz.
