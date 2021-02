VIDEO: Známe 5 triků, jak bez nervů otevřete igelitový pytlík Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Známe 5 triků, jak bez nervů otevřete igelitový pytlík

Pokud patříte k těm, kterým se v oddělení pečiva či zeleniny často nedaří otevřít mikrotenový sáček a přivádí vás to až k šílenství, podívejte se následující tipy. Reportér Matěj Smlsal vyrazil do Kauflandu vyzkoušet, jak funguje trik s bramborou, třením či trojúhelníčkem. A pozor, funguje to i v plastových rukavicích.

video: Matěj Smlsal, Petr Fila, iDNES.tv