Jak se během 90 vteřin z hokejové arény stává tenisová

Horácká aréna v Jihlavě bude o víkendu hostit Davis Cup. Z hokejového stánku na tenisový se proměnila během jediné noci z pátku na sobotu.
video: Horácká aréna
