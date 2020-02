VIDEO: Jak se jede do Budějovic. Stopku vystavila Rudolfovská třída Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se jede do Budějovic. Stopku vystavila Rudolfovská třída

Dojet ráno do práce do krajského města z okolních obcí bývá občas utrpení. MF DNES vybrala čtyři směry a testovala, jak se do Českých Budějovic jezdí. Kolik času ranní cesta zabere?Vyplatí se uhnout z hlavního tahu a přijet tak rychleji?

video: iDNES.tv