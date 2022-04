VIDEO: Jak uplést pomlázku? Podívejte se, jak je to snadné Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak uplést pomlázku? Podívejte se, jak je to snadné

Velikonoce se blíží a vy ještě nemáte pomlázku? Místo nákupu v obchodě můžete vyrazit do přírody pro vrbové proutky a pustit se do práce. Jak na to poradí Marie Moravcová z Toulcova dvora v Praze.

video: iDNES.tv