Jak v roce 1997 vypadaly ničivé povodně v Litovli

Letos v létě to bude čtvrt století od doby, kdy Litovel postihly ničivé povodně. Obyvatelům, kteří pamatují rok 1997, dodnes zatrne, když například přijdou silnější deště. „Jak to vystoupá na druhý povodňový stupeň, na člověka to dopadne. Zanechalo to psychické stopy, i když se tomu bráníte,“ popisuje například Zdenka Frištenská, která má ve městě dům u jednoho z koryt řeky. zdroj: Litovel.eu (lze i prolinkovat přímo na youtube

video: Litovel.eu