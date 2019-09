VIDEO: Jak vypadá nejodlehlejší česká meteorologická stanice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak vypadá nejodlehlejší česká meteorologická stanice

K nejbližšímu stavení jsou to tři kilometry, i proto má meteostanice na Červené hoře u Libavé na Olomoucku pověst nejodlehlejšího pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Sedmikilometrovou túru sem na směnu několikrát do měsíce absolvuje i František Putala, který už 27 let pracuje jako vedoucí meteorolog – pozorovatel.

