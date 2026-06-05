Jak vypadalo odhalení ikonické sochy Miminka na budově šumperského hotelu
5. 6. 2026 14:02 Domácí
Fasádu šumperského hotelu Perk nově zdobí obří laminátové Miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. Stopadesátikilové batole dlouhé tři a půl metru dostalo jméno Karolína. Výtvarník známý svými kontroverzními a provokativními plastikami dílo zapůjčil ze svých sbírek, kvůli umístění sochy si musel hotel nechat zpracovat posudek od statika.
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Jak vypadalo odhalení ikonické sochy Miminka na budově šumperského hotelu
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