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Jako by hořel celý Bezvěrov, popsal hasič noční požár

Domácí
Tak popsala starostka Bezvěrova na Plzeňsku spoušť po nočním požáru, který zachvátil řadu čtyř rodinných domů. Jejich obyvatelé postávají před domy a pozorují hasiče, kteří likvidují ohořelé části objektů i vybavení domácností. Azyl našli u příbuzných, pomoc kromě obce nabízejí i starostové z okolních vsí.
video: iDNES.tv
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