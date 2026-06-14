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Jako inženýr vyhořel, teď se Jaroslav Forejt naplno věnuje plazům

Domácí
Devatenáct let pracoval Jaroslav Forejt jako průmyslový inženýr a hledal cesty, jak eliminovat všechny zbytečné pohyby ve výrobě. Po vyhoření se začal se naplno věnovat plazům, které měl do té doby jako hobby. Studuje je ve volné přírodě, věnuje se jejich ochraně, vypráví o nich ve školách. Také v Chomutově vede REPTILclub a učí děti i dospělé, že plazi nejsou slizká monstra, ale fascinující tvorové.
video: iDNES.tv
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