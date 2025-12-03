Jako ve vykřičené čtvrti, hodnotí vánoční výzdobu lidé v Chomoutově

Domácí
Lidé v místní části Olomouce Chomoutově se nestačí divit. Vánoční výzdoba, která se objevila v ulicích místní části, připomíná spíš západ Čech v devadesátých letech, kde lákala červená světla cizince do tamních nevěstinců. Mnoha místním se rudá vánoční výzdoba nelíbí.
