Jako ve vykřičené čtvrti, hodnotí vánoční výzdobu lidé v Chomoutově
3. 12. 2025 13:24 Domácí
Lidé v místní části Olomouce Chomoutově se nestačí divit. Vánoční výzdoba, která se objevila v ulicích místní části, připomíná spíš západ Čech v devadesátých letech, kde lákala červená světla cizince do tamních nevěstinců. Mnoha místním se rudá vánoční výzdoba nelíbí.
05:44
