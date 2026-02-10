„Budeme stát na barikádách,“ řekl Jakob ke snaze zrušit poplatky pro ČT a ČRo
10. 2. 2026 12:18 Domácí
Na dva tisíce pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) podepsalo text, v němž vyjadřují obavu z ovládnutí veřejnoprávních médií. Chtějí zachování koncesionářských poplatků. Ministr kultury Oto Klempíř v lednu oznámil, že vláda směřuje k rozhodnutí zrušit koncesionářské poplatky. Na to dnes na tiskové konferenci reagoval šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. „Budeme stát na barikádách,“ řekl.
