Blatný: Když se otevřou školy, systém nezkolabuje za týdny, ale za dny

Reakce ministra zdravotnictví Jana Blatného: „Dozvěděl jsem se to před několika desítkami minut. Náš legislativní odbor, včetně Legislativní rady vlády to zkoumá a budeme na to reagovat. Mohu jen říct, že doufám, že v souvislosti s pandemickým zákonem bude i v Senátu platit dohoda napříč politickým spektrem a že bude snaha tento zákon schválit. A co by to znamenalo? V tu chvíli bychom se bavili o rizikové situaci daleko vyššího kalibru, než že se vrátí jeden nebo dva ročníky dětí do škol. To by znamenalo obnovit výuku v plném rozsahu nebo otevřít obchody. A to by se doba, kdy zkolabuje zdravotní systém v České republice nepočítal na týdny, ale na dny.“

video: iDNES.cz