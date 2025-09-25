Soud znovu projednává případ Jana CImického, ten nedorazil
25. 9. 2025 11:30 Domácí
Obvodní soud se znovu začne zabývat případem psychiatra Jana Cimického, který je obžalovaný ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. Předchozí verdikt, který lékaře odsoudil na pět let vězení, odvolací soud letos v dubnu zrušil.
01:13
Volejbalová euforie. Čeští hráči slaví postup přes Írán
Sport25. 9. 2025 13:02
01:24
Koulier jsou vánoční ozdoby s příběhem i tradicí
Domácí25. 9. 2025 12:32
01:22
Slovenský expremiér Heger podpořil Petra Fialu
Domácí25. 9. 2025 12:30
01:40
Je to hnus, sypu si hlavu popelem. Politik před Decroix podepsal omluvu za urážky
Domácí25. 9. 2025 12:26
01:25
Silný vítr lámal a vyvracel stromy i také na Šumpersku
Domácí25. 9. 2025 11:32
00:58
V jednapadesáti má písničkářka super postavu, bez práce by ji nedocílila
Lifestyle25. 9. 2025 11:30
00:43
Soud znovu projednává případ Jana CImického, ten nedorazil
Domácí25. 9. 2025 11:30
01:51
Kapela Kryštof odehrála poslední koncert před pauzou
Domácí25. 9. 2025 10:36
00:26
V Gaze očekáváme průlom, jsme optimističtí, řekl Witkoff
Zahraniční25. 9. 2025 10:30
00:45
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Společnost25. 9. 2025 9:46
01:24
Žádnou korupční nabídku jsem nikdy nepřijal, řekl při příchodu k soudu "maskot" Dozimetru Hlubuček
Krimi25. 9. 2025 9:44
00:36
Ukrajinci zničili na Krymu dva ruské antonovy
Zahraniční25. 9. 2025 9:42
00:24
Místo portrétu Bidena visí v Bílém domě fotka autopenu
Zahraniční25. 9. 2025 9:32
00:43
Pěší zónu v centru města chtějí vyčistit a vyhnat auta
Domácí25. 9. 2025 9:20
01:11
Vodní dálnice se zákonem: Jak dopadla plavba bez papírů pro páreček na skútru?
Domácí25. 9. 2025 9:20
01:01
Hongkong a Tchaj-wan se zotavují po úderu supertajfunu
Zahraniční25. 9. 2025 8:38
00:41