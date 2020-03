VIDEO: Hamáček prozradil opatření na hraničních přechodech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hamáček prozradil opatření na hraničních přechodech

Lidé dojíždějící přes hranice do práce budou mít výjimku ze zákazu cestování do ciziny, pokud pracují do vzdálenosti 100 kilometrů od hranice. Původně výjimka platila jen na vzdálenost 50 kilometrů.

video: iDNES.cz