VIDEO: Hamáček: Ať je nouzový stav do 11. dubna, pak by platil pandemický zákon Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nouzový stav by podle ministra vnitra Jana Hamáčka měl být prodloužen do 11. dubna. Pak by se opatření mohla řídit podle pandemického zákona, který neumožňuje omezení pohybu. Hamáček to řekl v debatě na CNN Prima News. Testy ve firmách by nově měly být jednou za pět dnů.

video: CNN Prima News