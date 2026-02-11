Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do Macinky
11. 2. 2026 20:30 Domácí
Drsné přirovnání ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky k bývalému kambodžskému diktátorovi Pol Potovi použil ve Sněmově při jednání o státním rozpočtu na letošní rok bývalý ministr Jan Lipavský, který byl zvolen za koalici SPOLU. „Pan ministr Macinka zahájil na Ministerstvu zahraničních věcí velkou kulturní revoluci, kulturní válku. Je to takový Pol Pot dnešní doby,“ řekl Lipavský.
00:32
Rvačka v tureckém parlamentu: opozice bránila ministrovi nastoupit do funkce
Zahraniční11. 2. 2026 21:04
02:26
Byli jsme na sále během katetrizační ablace. V IKEM tak operují skoro 1600 pacientů ročně
Domácí11. 2. 2026 20:42
00:53
Je to takový Pol Pot dnešní doby, pustil se Lipavský do Macinky
Domácí11. 2. 2026 20:30
01:12
Nefunguje skoro nic, začíná chybět jídlo. Kubu potápí americká ropná blokáda
Zahraniční11. 2. 2026 20:30
01:50
Bojujeme o své místo v nové globální ekonomice, říká von der Leyenová
Zahraniční11. 2. 2026 19:58
00:42
Teplice ukázaly Stínadla 2.0
Sport11. 2. 2026 18:30
00:48
NATO zahájilo misi Arctic Sentry v Arktidě
Zahraniční11. 2. 2026 18:00
01:52
Trailer k filmu Predátor: Nebezpečné území
Společnost11. 2. 2026 18:00
02:26
Bydlení pro miliardáře. Takhle vypadá luxus na ostrově Indian Creek
Zahraniční11. 2. 2026 17:50
01:18
Trailer na hru Reanimal
Lifestyle11. 2. 2026 17:00
01:16
Ukradená socha Piláta Pontského se vrací do Římova
Domácí11. 2. 2026 16:54
00:34
Já jsem byl napadený, hájil se muž u soudu
Krimi11. 2. 2026 16:42
00:51
To nevymažeš! Video varuje před sdílením dětí na internetu
Krimi11. 2. 2026 16:38
00:32
Stavba obchvatu Opavy pokračuje i přes špatné počasí
Domácí11. 2. 2026 16:30
00:24
Podnikatel čelí obžalobě z dotačního podvodu při opravách zámků
Krimi11. 2. 2026 16:16
01:26
Silničáři využívají k opravě výtluků speciální technologii
Domácí11. 2. 2026 16:14
01:13
Slovenský exministr Harabin dostal vyznamenání od Lavrova
Zahraniční11. 2. 2026 16:08
00:52
Přinášíte nelegální, nezákonný návrh, vyčetl Schillerové rozpočet Jurečka
Domácí11. 2. 2026 15:42
00:43