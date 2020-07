VIDEO: Zemřel herec a dramatik Jan Skopeček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve věku 94 let zemřel herec Jan Skopeček. V září by mu bylo 95 let. Známé byly jeho role například v seriálu Tři chlapi v chalupě nebo Kameňáku. Naposled coby děda Novák točil Vánoční Kameňák. „Byl tehdy šťastný, že jsme ho vytáhli zpátky do filmařské party,“ vzpomíná režisér F. A.Brabec.

video: iDNES.tv, Česká televize