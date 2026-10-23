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Fatální selhání zastupitelské demokracie, hřímal ve Sněmovně Skopeček

Domácí
„Umlčovat jednu část společnosti je fatální selhání zastupitelské demokracie,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. „Vy si tu zemi chcete ukradnout celou,“ vyčetl vládní koalici.
video: PSP ČR
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