Fatální selhání zastupitelské demokracie, hřímal ve Sněmovně Skopeček
23. 10. 2026 18:36 Domácí
„Umlčovat jednu část společnosti je fatální selhání zastupitelské demokracie,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. „Vy si tu zemi chcete ukradnout celou,“ vyčetl vládní koalici.
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Fatální selhání zastupitelské demokracie, hřímal ve Sněmovně Skopeček
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