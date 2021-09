VIDEO: Maláčová: ČSSD udělá všechno, aby se ODS do vlády nedostala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v pořadu Partie Terezie Tománková na CNN Prima News uvedla, že má obavy z toho, že do vlády přijde ODS. „ČSSD udělá všechno proto, aby se to nestalo. Když přijde do vlády ODS budou se rušit nemocnice v malých městech,“ řekla Maláčová.

video: CNN Prima News