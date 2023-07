VIDEO: Připomeňte si některé filmové role herečky Jany Šulcové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ve věku 76 let zemřela herečka Jana Šulcová. „Právě do hvězdného nebe odešla úžasná žena a naše maminka Jana Šulcová,“ uvedla na Facebooku její dcera Rozálie Víznerová. Šulcová, která ztvárnila desítky filmových rolí, se proslavila zejména v komedii století S tebou mě baví svět nebo v seriálu My všichni školou povinní.

video: FS Barrandov, ČST