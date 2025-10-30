Záhada hlavolamu očima Davida Matáska

Nejznámější knihu Jaroslava Foglara představuje ve filmovém medailonku její ambassador, herec D. Matásek. Ve chvíli, kdy se román po 85 letech znovu vrací na pulty trafik po celé české republice. Jako první z vydávaného souborného Díla J. Foglara.
video: Skautská nadace Jaroslava Foglara
