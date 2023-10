VIDEO: To není chlapec ani dívka, to je ONO! Psychiatr jen kroutí hlavou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To není chlapec ani dívka, to je ONO! Psychiatr jen kroutí hlavou

Psychiatr a řeckokatolický kněz Jaroslav Maxmilián Kašparů jen nevěřícně kroutil hlavou, když mu jeho kamarád popsal zážitek ze stomatologické ordinace, kde se jedna matka ohradila, že její dítě není holka ani kluk, nýbrž ONO a ONO si samo rozhodne kým chce být. Podobné výstřelky jsou i na zkušeného psychiatra příliš silný kafe. Max Kašparů se přitom psychiatrii věnuje už padesát let. Za tu dobu dokáže autenticky posoudit změny kterými naše společnost prošla. Jak jsme si poradili se svobodou a demokracií, která sebou nese také vyšší míru osobní zodpovědnosti jak vůči druhým tak vůči sobě samým. Jestliže měl na počátku své psychiatrické praxe jednoho dětského pacienta za měsíc, dnes to jsou dva denně. Doba se neustále zrychluje a rodiny se stále častěji rozpadají. Dětem chybí v jejich rodinách vzory, ztrácejí přirozené břehy a strádají. Potvrzuje to i nová studie Národního ústavu duševního zdraví podle které vykazuje až 40 % žáků devátých tříd střední až těžké deprese.

video: Martin Chamer