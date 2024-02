VIDEO: Javor v Lounech kvůli Lidlu nepokácí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Javor v Lounech kvůli Lidlu nepokácí

Radnice v Lounech změnila názor a už netrvá na přesazení vzrostlého javoru, který překáží stavbě prodejny Lidl ve východní části města. Bylo by to drahé a strom by navíc pravděpodobně stejně uhynul. Lidl nicméně mezitím stavbu odsunul na neurčito.

